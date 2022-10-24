КНБ задержал иностранцев на границе Казахстана и Кыргызстана

Задержанные. Фото: КНБ РК

Сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности были задержаны нарушители государственной границы, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

22 октября 2022 года на участке пограничного отделения "Жасоркен" в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ и сотрудниками департамента КНБ по Жамбылской области задержаны четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

По данному факту компетентными органами проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, на днях мы писали, что иностранцы пытались вывезти краснокнижных соколов-балобанов из Казахстана в Кыргызстан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что задержанные пытались вывезти 9 редких птиц в соседнее государство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994152-knb-zaderzhal-inostrantsev-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana/