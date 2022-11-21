"Полный беспредел": сыну экс-чиновника из ЗКО сократили срок

Ерболат Онгарбек. Кадр из видео: 24.kz

Осужденному по делу о хищении более 600 млн тенге экс-заместителю директора "Аграрной кредитной корпорации" по Западно-Казахстанской области Ерболату Онгарбеку сократили срок после рассмотрения апелляционной жалобы, передает "Мой город".

В апреле текущего года бывший заместитель руководителя филиала Ерболат Онгарбек был признан виновным по ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Его приговорили к 9 годам лишения свободы и пожизненно запретили занимать должности на госслужбе.

Вместе с ним различные сроки получили еще три человека. Четверых освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Не согласившись с приговором, осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы.

"Приговор в отношении Ерболата Онгарбека, Айдына Хамзина, Бижана Нуркатова и Анвархона Тораханова изменить.

Действия Хамзина и Тораханова со ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) переквалифицировать на ст.219 (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) УК РК. Освободить Хамзина и Тораханова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности и освободить их из-под стражи немедленно.

Действия Ерболата Онгарбека по эпизодам ИП "Хула", КХ "Урал" со ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) переквалифицировать на ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В остальной части приговор оставить без изменений", - зачитал судья Азат Избасаров.

Сам Ерболат Онгарбек заявил, что он не согласен с таким решением и будет его обжаловать.

"Сама прокуратура в апелляционном суде признала, что я не являюсь приравненным лицом к госслужащим. Сегодня меня осудили по статье 361 УК РК, хотя я не являюсь субъектом госслужбы.

Меня арестовали 16 июля 2020 года, а потерпевших признали в апреле 2022 года, то есть два года без потерпевших меня продержали в СИЗО, ни одного доказательства моей вины не представили. Я, моя семья, мои адвокаты будем бороться до конца. Это беспредел, полный беспредел!" - заявил осужденный.

Постановление суда вступило в законную силу со дня его провозглашения.

Напомним, Ерболат Онгарбек - сын бывшего руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Марата Унгарбекова, который возглавлял ведомство с 2014 по 2017 годы.

Экс-заместитель директора "Аграрной кредитной корпорации" по ЗКО и еще несколько человек предстали перед судом по делу о крупном хищении бюджетных средств, предназначенных для кредитования крестьянских хозяйств. Речь шла о сумме свыше 620 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998273-polnyy-bespredel-synu-eks-chinovnika-iz-zko-sokratili-srok/