Пробрался через форточку: ночная кража из кассы попала на видео в Астане

Момент кражи в магазине в Астане. Фото: polisia.kz

Полицейские Астаны задержали молодого парня, подозреваемого в совершении краж. Один из приписываемых ему эпизодов попал на камеру видеонаблюдения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, задержанный 21-летний молодой человек мог совершить кражу из столичного магазина на проспекте Тлендиева в период с 04:00 до 04:30.

В торговый зал он, как сообщается, пробрался из открытой форточки, затем – якобы вскрыл кассу и забрал 410 тыс. тенге. При этом происходящее записывала установленная камера видеонаблюдения.

В ходе расследования полицейские установили, что задержанный может быть причастен еще к одному инциденту в пивном баре. Заявляется, что парень похитил служебный смартфон, находясь в заведении под видом клиента.

В отношении него проводится расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемый дал признательные показания. Также проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Ранее мы писали, что в Астане задержали мужчину, подозреваемого в краже 10-литрового ведра с курицей в киоске фастфуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997215-probralsya-cherez-fortochku-nochnaya-krazha-iz-kassy-popala-na-video-v-astane/