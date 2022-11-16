Незаконное огнестрельное оружие нашли в доме жителя Абайской области

Изъятое у жителя Жарминского района оружие. Фото: Polisia.kz

Полицейские изъяли у жителя Жарминского района Абайской области оружие и боеприпасы. В ходе проверки выяснилось, что он не является законным владельцем найденного, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

3 ноября в местную полицию поступила оперативная информация о том, что 50-летний житель города Шара в Жарминском районе, возможно, хранит у себя незаконное огнестрельное оружие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в жилом доме мужчины нашли незаконно хранящееся ружье и травматический пистолет с патронами без соответствующих разрешительных документов.

"Согласно заключению специалиста оперативно-криминалистического управления ДП, данное ружье является нарезным одноствольным однозарядным охотничьим карабином ТОЗ-16 калибра 5,6 мм, пистолет является бесствольным пистолетом ПБ-4-1МЛ комплекса ОСА калибра 18х45мм. Оба изъятых оружия пригодны к стрельбе. Четыре патрона оказались специальными травматическими патронами калибра 18х45 мм", - гласит сообщение.

После проверки по специальным базам МВД выяснилось, что житель Абайской области не является законным владельцем найденного оружия и боеприпасов.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Напомним, что ранее в Алматинской области полицейские нашли тайник, в котором лежали пистолет, обрез, патроны, граната и бронежилет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997409-nezakonnoe-ognestrelnoe-oruzhie-nashli-v-dome-zhitelya-abayskoy-oblasti/