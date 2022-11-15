В киоске фастфуда в Астане украли 10-литровое ведро с курицей. Подозреваемого задержали

Фастфуд. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские задержали 44-летнего мужчину по подозрению в совершении серии краж и мошенничества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Астаны.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый, злоупотребляя доверием 28-летней продавщицы магазина, предположительно, расплатился за продукты фальшивым чеком онлайн-перевода и скрылся.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские также установили, что задержанный причастен и к двум кражам.

"Поздней ночью, путем отжатия пластикового окна киоска быстрого питания по улице Кажымукана, он тайно похитил деньги с кассы в сумме более 17 тысяч тенге и 10-литровое ведро с заготовленной курицей", – рассказали в пресс-службе ДП столицы.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемый совершил кражу двух смартфонов с салона "Газели", а затем сдал их в ломбард.

По фактам краж проводится досудебное расследование.

Стражи порядка проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в Атырау гвардейцы вместе с сотрудниками полиции задержали мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997036-v-kioske-fastfuda-v-astane-ukrali-10-litrovoe-vedro-s-kuritsey-podozrevaemogo-zaderzhali/