Ответственность за передачу банковских карт другим лицам хотят ввести в Казахстане

Банковские карты. Иллюстративное фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

На брифинге в МВД сообщили об участившихся мошеннических схемах, в которые втягивают казахстанцев, согласившихся открыть на свое имя карту для вывода денег другими лицами – в стране хотят ввести ответственность за передачу пластиковых карт, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев, в мошеннические схемы казахстанцев привлекают через мессенджеры и соцсети, предлагая легкие деньги.

"Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег.

В таких случаях либо производится разовая оплата за карту, либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржи либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%", - сообщил Дюсетаев.

Он добавил, что так граждане втягиваются в мошеннические схемы, становясь соучастниками.

Так, в Алматы МВД выявило две группы, состоящие из граждан России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Казахстанцы в этой схеме занимались поиском лиц для оформления банковских карт, которые в последующем использовались в преступных целях.

В связи с этим МВД рассматривает внедрение уголовной ответственности за подобные действия.

"В настоящее время совместно с уполномоченными органами рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу пластиковой карты", - добавили в ведомстве.

Напомним, также в МВД сегодня сообщили, что в Казахстане начали блокировать подменные номера, которые также используют телефонные мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997081-otvetstvennost-za-peredachu-bankovskih-kart-drugim-litsam-hotyat-vvesti-v-kazahstane/