Находившееся в подвале нелегальное казино "накрыли" в Алматы (видео)

Кадр из видео со спецоперации: t.me/police_of_kz

В Алматы подразделения Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД в ходе спецоперации задержали подозреваемых в организации подпольного казино, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, подпольное казино было организовано в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе. Пропускали туда исключительно по кодовому слову.

"В момент спецоперации в казино находилось свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем", – рассказали в ведомстве.

Во время операции стражи порядка изъяли свыше 20 единиц игрового оборудования, крупную сумму денег, документацию со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег. Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составила свыше 5 млн тенге в сутки.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".

Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов подпольного казино.

Ранее в результате спецоперации в Акмолинской области была пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, занимавшейся вымогательством у бизнесменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997041-nahodivsheesya-v-podvale-nelegalnoe-kazino-nakryli-v-almaty-video/