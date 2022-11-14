Подозреваемого в вооруженном ограблении задержали в Атырау

Пистолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау гвардейцы вместе с сотрудниками полиции задержали мужчину, которого подозревают в вооруженном ограблении, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, в полдень (около 11:00) 12 ноября в микрорайоне Авангард города Атырау мужчина, предположительно, угрожая пистолетом продавцу магазина, похитил деньги в размере более 200 тыс. тенге.

Уведомление о происшествии поступило в центр оперативного управления. Его принял дежурный, военнослужащий батальона оперативного назначения воинской части 5546.

Спустя время гвардейцы совместно с полицейскими нашли мужчину, вооруженного травматическим пистолетом MP-65К. Подозреваемого передали отделу полиции города Атырау.

Ранее в одном из кафе Актау произошла стрельба. Двое пострадавших с места происшествия были доставлены в больницу. Позднее стражи порядка задержали шестерых подозреваемых по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996989-podozrevaemogo-v-vooruzhennom-ograblenii-zaderzhali-v-atyrau/