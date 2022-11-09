Четверых подозреваемых в подделке чеков онлайн-перевода задержали в Алматы

Выдача чека. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы полицейские задержали четверых подозреваемых в подделке чеков о мобильном переводе. По версии следствия, подозреваемые по объявлению договаривались о покупке телефонов и приходили на встречу с заранее подготовленными поддельными чеками, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Каждому участнику отведена отдельная роль: один разговаривал с продавцами, второй готовил фейковые чеки, третий – водитель, а девушка была рядом для надежности. Гражданин О. 2000 года рождения и его соучастник – гражданин М. 1993 года рождения – находили в интернете объявления о продаже сотовых телефонов. Договаривались с продавцами о встрече, приготовив заранее подделанный чек онлайн-перевода на указанную сумму", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

По данным полиции, добытые сотовые телефоны подозреваемые сдавали в ломбард или продавали. А вырученные деньги использовали по своему усмотрению.

Стражи порядка задержали четверых подозреваемых, которые признались в совершении пяти преступлений.

"В едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Сейчас следователи работают над доказательной базой. Личности задержанных будут проверены на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу в целом", – добавил Байгараев.

Отмечается, что один из подозреваемых, 29-летний слесарь, который работал на СТО, уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996445-chetveryh-podozrevaemyh-v-poddelke-chekov-onlayn-perevoda-zaderzhali-v-almaty/