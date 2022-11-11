"Девушка не отвечала на звонки": любовная драма стоимостью 25 млн тенге разыгралась в Жетысу

Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодого человека из Жаркента подозревают в поджоге дома девушки из-за обиды. Теперь в любовной драме разбираются полицейские, которые инициировали уголовное расследование. Подробности рассказали в ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На днях в полицию Панфиловского района обратился 60-летний житель Жаркента, заявивший об умышленном поджоге дома. Потерпевший оценил ущерб в 25 млн тенге.

При разбирательстве выяснилась, что причастен к инциденту может быть 24-летний парень, который ухаживал за дочерью владельца дома. Молодого человека задержали и доставили в полицию.

Последствия поджога. Фото: ДП Жетысуской области

"Установлено, что подозреваемый был знаком с девушкой, которая проживает в этом доме. Предположительно, она не отвечала на его телефонные звонки, что вызвало у парня гнев и ревность.

Поэтому он тайно проник в дом и поджег его изнутри. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние дома и жилые постройки", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Подозреваемому грозит ответственность, предусмотренная ст.202 ч.2 УК РК (Умышленный поджог). На время расследования молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996770-devushka-ne-otvechala-na-zvonki-lyubovnaya-drama-stoimostyu-25-mln-tenge-razygralas-v-zhetysu/