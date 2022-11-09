Объезжал пробку по встречке: лихача наказали в Туркестанской области (видео)

Нарушитель. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя, выехавшего на встречную полосу и создавшего аварийную ситуацию, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, видеоролик, на котором был запечатлен факт нарушения ПДД, появился в Сети.

Личность водителя была установлена. Им оказался житель Сарыагашского района.

"В отношении молодого человека, грубо нарушившего правила дорожного движения, составили административный протокол по части 2 статьи 596 ("Выезд на встречную полосу") и части 1 статьи 606 КоАП РК ("Создание аварийной ситуации")", - заявили в полиции.

Уточняется, что автомобиль нарушителя был водворен на штрафстоянку.

Напомним, что на днях в Таразе оштрафовали водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения. Все это они снимали на видео.

А в Алматы к ответственности привлекли водителей нескольких элитных авто, которые дрифтовали на улицах города и "играли в шашечки" в потоке машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996327-obezzhal-probku-po-vstrechke-lihacha-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti-video/