Дрифтовали и торчали из окон: нарушителей ПДД оштрафовали в Таразе (видео)
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Водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, оштрафовали таразские полицейские, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
В полиции отметили, что на днях в социальных сетях появилось видео, на котором показаны нарушения ПДД участниками дорожного движения. На кадрах видно, что пассажиры высунулись из окон, а водители отправляют свои машины в занос.
Стоит отметить, что видео снято одним из пассажиров, который также высунулся из авто.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Тараза, установлен владелец автомобиля Mercedes, которого привлекли к административной ответственности по статьям “Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений” и “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов”.
Водитель автомобиля Volkswagen был привлечен к ответственности по статье “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов”.
Напомним, на днях в Алматы к административной ответственности привлекли несколько водителей элитных авто, которые снимали свои нарушения на видео.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996281-driftovali-i-torchali-iz-okon-narushiteley-pdd-oshtrafovali-v-taraze-video/