Обгоняли и дрифтовали: лихачей на дорогих авто привлекли к ответственности в Алматы

Нарушитель. Кадр из видео: t.me/egovpress

Злостных нарушителей правил дорожного движения привлекли к ответственности в Алматы - действия водителей попали на видео, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

В полиции отметили, что стражи порядка провели проверку появившегося в Сети видео, на кадрах которого показаны нарушения ПДД. Проверкой занимались сотрудники отдела розыска Управления местной полицейской службы.

Согласно результатам проведенной работы, к ответственности привлекли нескольких водителей:

на гражданина 1998 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), статье 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина 1993 г.р., управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (2 протокол), статье 590 части 1, статье 601 части 1 КРКобАП.

на гражданина 1987 г.р., управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), статье 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина 2003 г.р., управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина 2003 г.р., управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина 1994 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus 570, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (2 протокол), статье 601 части 1 КРКобАП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996125-obgonyali-i-driftovali-lihachey-na-dorogih-avto-privlekli-k-otvetstvennosti-v-almaty-video/