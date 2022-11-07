"Избивала свою дочь": пассажирку поезда наказали после жалоб попутчиков в Казахстане

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети опубликовали видеоролик, на котором пассажирка поезда, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вступает в словесный конфликт с другими пассажирами. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции на транспорте.

Видео опубликовали в Telegram EGov.Press. Автор поста утверждает, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и якобы била свою дочь. Случай, как сообщается, произошел 3 ноября в одном из вагонов поезда сообщением Караганда - Самара.

"Пьяная мать избивала свою дочь и ругала двух маленьких детей", - утверждают авторы поста.

В ДП на транспорте сообщили, что в отношении пассажирки составили сразу три административных протокола.

"По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда - Самара. В отношении нее составлены сразу три административных протокола по части 3 статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), части 1 статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и части 1 статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего)", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД.

Материалы направлены в суд города Астаны для принятия процессуального решения.

Напомним, недавно суд назначил штраф женщине, которая ударила дочь головой об машину в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995888-pyanaya-izbivala-doch-passazhirku-poezda-nakazali/