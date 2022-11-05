Драка мужчин на проезжей части в Алматы попала на видео

Драка водителей автобуса и автомобиля в Алматы. Кадр из видео: Telegram / Almaty_KRIS_P

Видеоролик драки, предположительно, между водителями легкового автомобиля и автобуса в Алматы опубликовали в Казнете. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции города.

На кадрах ролика, опубликованного в Telegram-канале "Крис Пи Алматы", некая женщина стоит между двумя мужчинами, пытаясь, вероятно, предотвратить драку. Но ей это не удается, и водители все же вступают в конфликт, в результате которого один из мужчин бьет по лицу второго.

Полицией проводится досудебное расследование, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части 1 статье 107 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" - прим. ред.).

В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены соответствующие следственные действия. По результатам комплекса мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее в одном из алматинских баров произошла массовая драка, в ходе которой задержали нескольких человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995878-draka-muzhchin-na-proezzhey-chasti-v-almaty-popala-na-video/