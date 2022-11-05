Как мошенники вовлекают в преступление прохожих, рассказали в полиции Алматы

Парень со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Уличные мошенники придумали еще один способ обмана, из-за которого ничего не подозревающий человек может стать соучастником преступления, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Все начинается с того, что злоумышленник обращается за помощью к потенциальной жертве.

Он рассказывает о беде, якобы приключившейся с ним, а затем просит воспользоваться банковским счетом. Туда, по словам злоумышленника, "родители" должны перевести деньги.

"На самом деле отправитель перевода – соучастник преступления, который с украденного только что чужого телефона на счет отзывчивого человека переводит денежные средства.

Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Полиция Алматы дала рекомендации, которые помогут обезопасить себя и свое имущество:

не доверять незнакомым людям, какую бы историю они ни рассказали;

не допускать посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом;

не передавать свои персональные данные третьим лицам;

быть более бдительными и менее доверчивыми.

Ранее мы писали о другом способе мошенничества, когда злоумышленники представляются менеджерами банков или сотрудниками полиции. Эксперты рассказали, как не попасться на их обман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995868-moshenniki-v-kazahstane-stali-vovlekat-v-prestuplenie-prohozhih/