Предполагаемых браконьеров с сотнями сайгачьих рогов задержали в Алматинской области

Изъятые рога сайги. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Алматинской области задержали троих мужчин, которых подозревают в браконьерстве. У задержанных изъяли 100 килограммов сайгачьих рогов, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Сообщается, что предполагаемые браконьеры были задержаны сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками Департамента КНБ в пятницу, 4 ноября. При задержанных было обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов.

Подозреваемых поместили под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

"В ходе оперативных работ у задержанных было изъято 953 штуки сайгачьих рогов. Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил начальник УБОП ДП Алматинской области Абилгазы Толепбергенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995837-predpolagaemyh-brakonerov-s-sotnyami-saygachih-rogov-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/