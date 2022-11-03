Алматинец узнал об угоне своего авто через SMS-сообщение

Угнанный в Алматы внедорожник. Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали мужчину, который, предположительно, угнал чужой внедорожник. Отмечается, что задержанный ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что 31-летний подозреваемый в угоне Toyota Land Cruiser ранее отбывал наказание за мошенничество и грабеж. Автомобиль, по версии полицейских, он заприметил в одном из микрорайонов города.

Хозяин транспортного средства заметил пропажу только тогда, когда ему на сотовый телефон пришло SMS-сообщение через GPS-приложение о том, что его внедорожник выехал за пределы города.

Вскоре полицией было установлено местонахождение машины. Подозреваемый был задержан.

"По подозрению в совершении данного преступления патрульным нарядом задержан гражданин К. В ходе досудебного расследования подозреваемый вину свою признал полностью. Не исключена причастность задержанного к совершению аналогичных эпизодов. Проверочные мероприятия в этом направлении продолжаются", — говорится в сообщении.

Подозреваемый в угоне авто. Фото: polisia.kz

Ранее полиция Алматы задержала предполагаемых серийных автоворов, подозреваемых в совершении свыше 20 краж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995643-almatinets-uznal-ob-ugone-svoego-avto-cherez-sms-soobschenie/