Более 30 кг наркотиков изъяли в ходе спецоперации в Астане

Изъятые наркотики. Фото: пресс-служба КНБ

Комитетом национальной безопасности в ходе спецоперации был пресечен устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств каннабисной группы. У подозреваемого было изъято более 30 кг наркотических средств, передает официальный сайт КНБ РК.

В пресс-службе КНБ сообщили, что 29 октября при участии подразделений департамента полиции был задержан подозреваемый в перевозке наркотиков.

В транспортном средстве у него обнаружили около 15 кг гашиша, доставленного из южных регионов страны.

Сотрудники КНБ и полиции провели обыск по месту проживания задержанного и дополнительно изъяли 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны.

Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, заключили в КНБ.

Ранее стражи порядка задержали подозреваемых в сбыте мефедрона в Астане и Алматы. Кроме того, была установлена нарколаборатория, скрывающаяся под видом гаража.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995420-bolee-30-kg-narkotikov-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-astane/