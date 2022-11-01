7 млн тенге лишилась девушка после телефонного звонка в Актобе

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

26-летней актюбинке позвонил на телефон неизвестный и представился менеджером банка. После разговора с ним девушка лишилась 7 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что 24 октября на телефон 26-летней девушки позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Он сообщил, что в отношении нее собираются совершить мошеннические действия и попросил продиктовать SMS, которое придет на ее телефон.

После того, как она озвучила код из сообщения, с ее счета списали 7 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области лишилась 5 млн тенге после телефонного разговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995220-7-mln-tenge-lishilas-devushka-posle-telefonnogo-zvonka-v-aktobe/