Жительница Павлодарской области лишилась 5 млн тенге после телефонного разговора

Звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Павлодарской области стала жертвой мошенников - женщина поверила, что разговаривала с сотрудниками банка. Потерпевшую обманули почти на 5 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию Щербактинского района обратилась 58-летняя сельчанка. Потерпевшая сообщила, что на ее телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что мошенники намериваются взять на ее имя кредит на сумму 5 млн тенге.

Женщина испугалась. Тогда звонивший соединил ее с директором банка, который в вежливой форме убедил сельчанку, что для устранения проблемы необходимо лишь приготовить удостоверение личности и выполнять все их требования.

Потерпевшая предоставила всю информацию, которую запросили лжесотрудники банка, а также скачала мобильное приложение банка и спустя время увидела, что на ее счет поступили денежные средства в сумме 4,7 млн тенге.

По данным полиции, после злоумышленники стали снимать со счета потерпевшей различные суммы денег, объясняя пострадавшей, что это технические работы.

Вскоре женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и теперь на ней "висит" кредит. После решила обратиться в полицию.

Начальник отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков сообщил, что по данному факту проводится расследование по статье "Мошенничество". По его словам, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994987-zhitelnitsa-pavlodarskoy-oblasti-lishilas-5-mln-tenge-posle-telefonnogo-razgovora/