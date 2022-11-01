"Ожидать от них можно чего угодно": жители ВКО пожаловались на бродячий скот во дворах

Скот у дороги. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Жители Восточно-Казахстанской области жалуются на бродячий скот. Лошади и коровы разгуливают во дворах жилых массивов, по дорогам, тротуарам и даже детским площадкам. Горожане переживают, что хоть животные и домашние, но ожидать от них можно чего угодно, передает телеканал "Астана".

Жительница Риддера сняла на видео, как лошади пасутся во дворе микрорайона. А в Усть-Каменогорске на видео попал табун, разгуливающий рядом с детской площадкой.

В полиции призвали местных жителей сообщать о копытных беспризорниках, так как они несут угрозу для участников дорожного движения.

"Рекомендуем незамедлительно обращаться в полицию либо произвести видеозапись и скинуть ее посредством приложения 102+, прибывший экипаж примет соответствующие меры в отношении бесхозно пасущегося скота", – сказала Татьяна Карпова, исполняющая обязанности руководителя Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО.

По словам полицейских, они часто водворяют бесхозный скот на спецстоянки и штрафуют владельцев. Но судя по тому, что проблема не решается, штраф в девять тысяч тенге – это слишком мягкое наказание, считают стражи порядка.

Напомним, в начале октября в ВКО на мужчину напал и искусал полудикий кабан. Происшествие случилось в селе Поперечном близ Риддера.

А в МИИР сообщили, что для повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения домашний скот будут маркировать светоотражающей краской. В ведомстве отметили, что на республиканских трассах имеется более 300 аварийно опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных. В связи с этим хозяев домашних животных, проживающих близ республиканских автодорог, планируется обеспечить баллончиками с краской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995135-ozhidat-ot-nih-mozhno-chego-ugodno-zhiteli-vko-pozhalovalis-na-brodyachiy-skot-vo-dvorah/