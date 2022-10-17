Скот в Казахстане будут маркировать светоотражающей краской

Коровы. Иллюстративное фото: pexels.com

Для повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения домашний скот будут маркировать светоотражающей краской, передает официальный сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Отмечается, что на республиканских трассах имеется более 300 аварийно опасных участков. Одной из главных причин аварийности является появление на проезжей части домашних животных. В связи с этим хозяев домашних животных, проживающих близ республиканских автодорог, планируется обеспечить баллончиками с краской.

"В целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках автомобильных дорог республиканского значения проводятся дополнительные мероприятия. Хозяева домашних животных, живущие близ республиканских автодорог, будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающим аэрозолем", – говорится в сообщении.

Кроме того, будет увеличено количество шумовых полос на аварийно опасных участках республиканских трасс и установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения.

В МИИР отметили, что вышеперечисленные меры планируется осуществить за счет средств, которые ежегодно выделяются на содержание республиканских трасс.

Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев рассказал, какие дороги планируется перевести в категорию платных до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993057-skot-v-kazahstane-budut-markirovat-svetootrazhayuschey-kraskoy/