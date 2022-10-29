Бывший вице-министр Руслан Енсебаев отсидел 2,5 месяца вместо четырех лет

Руслан Енсебаев. Фото: facebook.com/ruslan.ensebaev

Бывший вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев, осужденный за коррупцию, отсидел два с половиной месяца вместо четырех лет. Он вышел на свободу через 81 день после приговора, передает "Хабар 24".

Руслана Енсебаева признали виновным в получении взятки в размере 1,2 млн тенге. Суд назначил ему 4 года лишения свободы.

Однако уже через 2,5 месяца экс-чиновнику заменили наказание штрафом в 66 млн тенге. Соответствующее постановление вынесла коллегия по уголовным делам столичного суда.

Напомним, Руслан Енсебаев находился в должности вице-министра финансов Казахстана 2 года (с 2018-го по 2020-й). В сентябре прошлого года его осудили на 4 года лишения свободы за получение взятки.

В суде пояснили, что вознаграждение в сумме 1,2 млн тенге он получил за выигрыш одного из ТОО в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994849-byvshiy-vitse-ministr-ruslan-ensebaev-otsidel-25-mesyatsa-vmesto-chetyreh-let/