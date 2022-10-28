Полицейского в Атырау наградили медалью за отказ от взятки в 500 рублей

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Троих сотрудников органов внутренних дел наградили медалями за то, что они привлекли к ответственности взяткодателей, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 24 октября на трассе Атырау-Уральск патрульный полицейский Ризабек Сапанов остановил машину Chevrolet Lacetti, за рулем которой находился 32-летний гражданин Росси. Мужчина передвигался на автомобиле без страхового полиса.

"Находчивый" водитель вместе с документами передал инспектору 500 рублей (около 3800 тенге – прим. ред.) в виде вознаграждения за увод его от административной ответственности. Передача денег попала на видеожетон Сапанова, который сразу же вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу УП города Атырау", – рассказали в ведомстве.

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пресечение коррупционных правонарушений полицейскому вручили медаль "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

А сотрудницу акмолинского ДУИС Салтанат Жакенову, в свою очередь, наградили медалью "Қылмыстық-атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін" – за то, что она не приняла взятку в виде барана.

Речь идет о ранее судимом жителе Акмолинской области, который предложил барана и "ежемесячное продовольственное вознаграждение" в обмен на возможность не отмечаться для своей сожительницы.

Такую же медаль вручили участковому инспектору полиции Бахытжану Кулжанову, которому продавец одного из столичных магазинов положил в карман куртки 50 тыс. тенге, чтобы уклониться от административной ответственности за продажу алкоголя и сигарет лицу, не достигшему 21-летнего возраста. Момент дачи взятки запечатлел видеорегистратор полицейского.

Отмечается, что в отношении всех троих лиц, попытавшихся дать взятку, начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994691-politseyskogo-v-atyrau-nagradili-medalyu-za-otkaz-ot-vzyatki-v-500-rubley/