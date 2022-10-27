Барана за покровительство возлюбленной предложил казахстанец сотруднице ДУИС

Бараны. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ранее судимый житель Акмолинской области вновь оказался подозреваемым по делу - против мужчины возбудили уголовное дело по факту дачи взятки сотруднице Департамента уголовно-исполнительной системы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как рассказали в департаменте, казахстанец по имени Руслан недавно освободился из колонии, где отбывал срок за совершение тяжкого преступления. 37-летний мужчина вернулся в родные края и решил заняться разведением скота.

В магазине Руслан случайно познакомился с девушкой по имени Елена. Как оказалось, она недавно вернулась в поселок и поселилась у родителей.

"В угаре пьянки Елена порезала сожителя в соседнем селе, за что получила 4 года ограничения свободы и вернулась в отчий дом, отбывать срок наказания", - рассказали в ДУИС.

Несмотря на криминальное прошлое, пара решила попробовать создать семью и стала жить вместе.

"Оба работают, он - с животными, она - прачкой в сельском ТОО. И все бы ничего, но заботливый сожитель решил помочь своей возлюбленной, пообещав, что она не будет отмечаться по графику, сможет выезжать с ним по гостям в любое время. ​

Руслан ​обратился к инспектору районной службы пробации акмолинского ДУИС, на учете которой состояла Елена, бесцеремонно позвонив по телефону с предложением взаимовыгодного обмена.

За покровительство подучетной Елены, беспрепятственное ее передвижение, свободное дальнейшее проживание в период отбытия срока наказания Руслан предложил тушу барана и дальнейшее ежемесячное обеспечение мясом", - говорится в сообщении.

В итоге мужчину задержали. Против него возбудили дело по факту дачи взятки. Сейчас ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994479-barana-za-pokrovitelstvo-vozlyublennoy-predlozhil-kazahstanets-sotrudnitse-duis/