Погоня за пьяным водителем в Усть-Каменогорске попала на видео

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Пьяный водитель без прав разъезжал по Усть-Каменогорску - погоня за нарушителем попала на видео, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел ранним утром на улице Добролюбова. Стражи порядка сумели задержать водителя автомобиля марки "ВАЗ".

22-летний задержанный, как показала экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что в мае текущего года водителя лишили водительских прав сроком на 7 лет за пьяное вождение.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Дело расследуется по уголовной статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Также полицейские опубликовали кадры погони за автомобилем нарушителя.

Напомним, погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994555-pogonya-za-pyanym-voditelem-v-ust-kamenogorske-popala-na-video/