Селфи с родственницей обошлось казахстанке в 2,5 млн тенге

Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанка оформила крупный кредит на свою родственницу в банковском приложении на мобильном телефоне, находясь при этом у нее в гостях, передает газета "Диапазон".

36-летняя женщина находилась в гостях у родственницы в Заречном. В это время она ввела в смартфоне в банковском приложении личные данные жертвы. Затем программа запросила фото потерпевшей. Злоумышленница поднесла устройство к лицу родственницы и попросила сделать ее селфи якобы для регистрации на конкурс. Женщина, ничего не подозревая, исполнила ее просьбу. В итоге на нее был оформлен кредит в 2,5 млн тенге.

Жительница Заречного узнала о кредите, лишь когда из банка ей начали поступать звонки. Тогда она обратилась к менеджерам банка. Последние позвонили по номеру, указанному в заявке на кредит. Когда трубку взяла женщина, потерпевшая по голосу узнала супругу брата своего мужа, недавно у нее гостившую.

36-летняя злоумышленница в содеянном призналась. Она также сообщила, что 1,5 млн тенге проиграла в электронной лотерее.

В итоге горожанку приговорили к двум годам ограничения свободы.

Ранее мы писали про казахстанца, которого подозревают в оформлении кредитов на двух коллег без их ведома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994178-kazahstanka-sdelala-selfi-kotoroe-oboshlos-ey-v-25-mln-tenge/