Девять редких птиц пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан (видео)

Сокол-балобан. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жамбылской области полицейские задержали группу граждан, которые пытались вывезти краснокнижных соколов-балобанов из Казахстана в Кыргызстан, сообщает Telegram-канал Минэкологии РК.

Сообщается, что инцидент произошел 20 октября на территории Бесагашского пограничного отделения Жамбылской области.

По данным ведомства, группа неизвестных граждан пыталась вывезти 9 редких птиц в соседнее государство.

"Уголовное правонарушение выявлено в результате совместной работы инспекторов Жамбылской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП ПО "Охотзоопром". По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавили в Минэкологии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баянауле сняли на видео краснокнижного архара - животное расхаживало по степным просторам Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993747-devyat-redkih-ptits-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-kyrgyzstan-video/