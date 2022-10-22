Автомобиль-двойник выявили полицейские в Акмолинской области

Автомобиль-двойник. Фото: polisia.kz

Стражи порядка обнаружили машину-двойника в Акмолинской области после того, как в полицию обратился житель Западно-Казахстанской области и сообщил, что ему приходят штрафы из региона, где он не был, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что машину обнаружили сотрудники роты патрульной полиции 20 октября на 29 км автодороги Астана – Коргалжын. Автомобилем марки Toyota Estima с иностранным учетом управлял 21-летний житель села Талапкер Целиноградского района.

"Выяснилось, что автомобиль такой же марки с аналогичным номером такого же цвета находится в Западно-Казахстанской области. В банковском приложении владельцу оригинала приходили уведомления о штрафах за нарушения скоростного режима, совершенные в период с 27 по 29 сентября на территории Акмолинской области.

По словам владельца иномарки, он не был в этот период в Акмолинской области. 36-летний казахстанец обратился в полицию для разбирательства", – рассказали в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 386 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером".

Отмечается, что автомобиль-двойник выдворили на штрафную стоянку. Стражами порядка назначена экспертиза, проводится проверка.

Ранее в Алматы задержали иностранца, продававшего поддельные паспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994028-avtomobil-dvoynik-vyyavili-politseyskie-v-akmolinskoy-oblasti/