Продававшего поддельные паспорта иностранца задержали в Алматы

Задержание. Фото: ПС КНБ РК

Канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана пресекли сотрудники Пограничной службы КНБ совместно с прокуратурой Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности.

Иностранный гражданин был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения "Боран" ПС КНБ при получении денежных средств в размере 1,5 тыс. долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии.

Был проведен обыск, в ходе которого сотрудники КНБ изъяли печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране.

Факт зарегистрировали по статье "Организация незаконной миграции" УК РК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993899-prodayuschego-poddelnye-pasporta-inostrantsa-zaderzhali-v-almaty/