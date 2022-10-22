Адвоката заподозрили в попытке подкупить потерпевшую сторону в Караганде (видео)

Задержанный юрист. Фото: polisia.kz

Полицейские Карагандинской области задержали юриста, который представлял потерпевших по уголовному делу. Его подозревают в том, что он помогал обвиняемому подкупить потерпевшую сторону, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Информация о неправомерных действиях одного из адвокатов в Караганде поступила в Управление по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области.

По данным полиции, юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле по факту особо тяжкого преступления.

"Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого, предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний", – заявили представители МВД.

Отмечается, что якобы последний согласился выступить в качестве посредника.

"22 октября, после передачи денежных средств в размере 6,5 млн тенге и 2,9 тыс. долларов США, сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще 3,1 тыс. долларов США", – сообщил замначальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Сейчас по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 422 УК РК “Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжкого преступления”.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993993-advokata-zapodozrili-v-popytke-podkupit-poterpevshuyu-storonu-v-karagande-video/