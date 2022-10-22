Оружие и наркотики обнаружили полицейские в автомобиле карагандинцев

Полицейский рядом с задержанным в Караганде. Фото: Polisia.kz

В Караганде были задержаны двое мужчин. В их машине обнаружили сверток, предположительно, с наркотическим веществом и огнестрельное оружие, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 21 октября. Одному из задержанных 28 лет, другому - 29 лет. Последний управлял автомобилем.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские нашли сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Второй задержанный сообщил, что под водительским сиденьем лежит пистолет Макарова.

Оружие оказалось пригодным к стрельбе. Пистолет и четыре патрона к нему изъяли.

Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Ранее служебная собака обнаружила в носке одного из пассажиров авто наркотики. Инцидент произошел в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993979-oruzhie-i-narkotiki-obnaruzhili-politseyskie-v-avtomobile-karagandintsev/