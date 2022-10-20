Служебная собака нашла наркотики в носке одного из пассажиров авто в ВКО

Служебная собака по кличке Барон. Фото: polisia.kz

Полицейские ВКО на стационарном контрольном посту остановили автомобиль марки Daewoo для планового осмотра, в ходе которого служебный пес обнаружил в носке пассажира машины марихуану, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что первым в салон автомобиля запустили служебно-розыскного пса по кличке Барон. Четвероногий сразу же подал активное обозначение на левую ногу 25-летнего пассажира. У подозреваемого в ходе личного обыска в носке, по данным следствия, был найден полимерный сверток с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом 0,45 грамма.

"В отношении нарушителя начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК. Ему грозит наказание либо в виде штрафа в размере до 160 МРП (490 тыс. тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 дней, либо арест на срок до сорока суток", – сообщили в полиции.

Ранее полицейские задержали 51-летнего жителя Шу. По данным следствия, у подозреваемого было обнаружено более 125 кг наркотиков и огнестрельное оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993576-sluzhebnaya-sobaka-nashla-narkotiki-v-noske-odnogo-iz-passazhirov-avto-v-vko/