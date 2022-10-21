Причинившие ущерб на 1 млрд тенге финпирамиды ликвидировали в Шымкенте

Задержание. Иллюстративное фото: pexels.com

Департаментом экономических расследований города Шымкента пресечены незаконные действия финансовых пирамид – "Свой Дом", "Табыс", Онлайн Табыс" и GAP. Причиненный ущерб составил более одного миллиарда тенге, передает официальный сайт прокураторы Шымкента.

"Следствие показало, что организаторы пирамид развернули преступную деятельность по всей стране и входили в доверие сотен граждан.

Фигуранты дела рекламировали выгодные условия по вложению денег в различные инвестиционные программы с дивидендами до 40% в течение семи суток и по беспроцентной покупке жилья либо автомашины при первоначальном минимальном взносе от стоимости имущества", – сообщили в прокуратуре Шымкента.

Отмечается, что причиненный ущерб составил более одного миллиарда тенге.

Прокуратура города передала суду троих подозреваемых. По закону им грозят длительные сроки лишения свободы.

Напомним, популярным актерам и блогерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, которых подозревают в создании финансовой пирамиды, снова продлили сроки ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993806-prichinivshie-uscherb-na-1-mlrd-tenge-finpiramidy-likvidirovali-v-shymkente/