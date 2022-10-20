Жительницу Тараза обманули на 2 млн тенге, обещая помощь в покупке квартиры

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В отделение полиции Тараза обратилась 35-летняя жительница областного центра. По ее словам, она передала знакомой два миллиона тенге, надеясь на помощь в приобретении квартиры, но в итоге лишилась денег, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, знакомая потерпевшей под предлогом помочь в приобретении квартиры в одном из микрорайонов города, предположительно, взяла у нее два миллиона тенге, так и не предоставив новую жилплощадь.

По данным следствия, стражи порядка задержали подозреваемую, ею оказалась 35-летняя жительница Жамбылской области. Задержанная дала признательные показания.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 1 стати 190 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до тысячи МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", – отметили в полиции.

Ранее пенсионерку из Талгара обманули на сумму более 1,5 млн тенге. Родные пожилой женщины заявили, что денежные средства копили на ее лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993602-zhitelnitsu-taraza-obmanuli-na-2-mln-tenge-obeschaya-pomosch-v-pokupke-kvartiry/