Копила деньги на протез: пенсионерку обманули на 1,5 млн в Алматинской области

Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пенсионерку из Талгара обманули на сумму более 1,5 млн тенге. Родные пожилой женщины заявили, что денежные средства копили на ее лечение. Факт мошенничества подтвердили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост о мошенничестве, совершенном в отношении 73-летней пенсионерки, разместили в соцсетях. Автор сообщает, что 6 октября в Талгаре неизвестная женщина предложила помочь пенсионерке донести покупки из магазина. Проникнув в дом, она обманом выяснила место хранения денег и ювелирных изделий, которые пропали после ее ухода.

По словам родных женщины, деньги копили на протез, однако сбережения похитили.

"Рассказывала маме что-то о Боге и просила при ней надежнее перепрятать деньги, потому что они якобы могут сгореть в тайнике. Разложила ее деньги по стопкам, обмотала полотенцем и нитками. При этом посылала бабушку за нитками другого цвета, а также выходила и разбивала на кухне яйцо, чтобы очевидно отвлечь внимание бабушки. Потом туго замотанные пустышки сама прятала в сейф, отталкивая бабушку. После чего еще и взяла со своей жертвы тысячу тенге за оказанные услуги" - говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемая ранее ходила по соседям, которым также предлагала свои "колдовские услуги".

В полиции региона подтвердили регистрацию заявления потерпевшей. По информации ведомства личность предполагаемой мошенницы пока не установили.

"Действительно в Талгарскую районную полицию поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Пожилая женщина требовала принять меры в отношении неизвестной, которая обманным путем завладела денежными средствами и золотыми изделиями, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму 1 570 000 тенге. Указанный факт мошенничества официально зарегистрирован в ЕРДР. В настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемой" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993473-kopila-dengi-na-protez-pensionerku-obmanuli-na-15-mln-v-almatinskoy-oblasti/