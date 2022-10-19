Интерпол Казахстана вернул из Южной Кореи подозреваемую в торговле детьми

Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальным центральным бюро Интерпола МВД при взаимодействии с южнокорейскими правоохранителями была задержана подозреваемая в торговле несовершеннолетними и подделке документов, передает официальный Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщает ведомство, 39-летняя жительница Шымкента, предположительно, родила дочку и, подделав ее документы, провела незаконную операцию по передаче своего биологического ребенка третьему лицу. В связи с этим подозреваемая была объявлена в международный розыск.

"После депортации из Южной Кореи, по прибытии в Казахстан, сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта города Алматы она была задержана и помещена под стражу", – сообщили в полиции.

Ранее в этом месяце двоих иностранцев, которые находились в розыске, задержали транспортные полицейские в воздушных гаванях Астаны и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993454-interpol-kazahstana-vernul-iz-yuzhnoy-korei-podozrevaemuyu-v-torgovle-detmi/