Находившихся в розыске иностранцев задержали в аэропортах Алматы и Астаны

Полицейские. Иллюстративное фото: ДП на транспорте

Двух иностранцев, которые находились в розыске, задержали транспортные полицейские в воздушных гаванях Астаны и Алматы, сообщается на официальном сайте Департамента полиции на транспорте.

Сегодня, 13 октября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими совместно сотрудниками Пограничной службы КНБ РК по прилете авиарейса сообщением "Тбилиси-Астана" установлен и задержан 42-летний гражданин Грузии.

Как оказалось, в сентябре 2021 года постановлением Иркутского районного суда РФ он был объявлен в межгосударственный розыск за совершение уголовного правонарушения по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ.

Также в четверг, при регистрации на рейс сообщением "Алматы-Москва" стражи порядка задержали разыскиваемого узбекистанца.

Мужчина 1983 года рождения находился в международном розыске МВД Республики Узбекистан за совершение мошенничества.

В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, на днях гражданина России, который находился в международном розыске, задержали транспортные полицейские в воздушной гавани Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992606-nahodivshihsya-v-rozyske-inostrantsev-zaderzhali-v-aeroportah-almaty-i-astany/