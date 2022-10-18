Иностранец 7 лет жил без документов в Атырау
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Сотрудники полиции в Атырау установили гражданина Узбекистана, который семь лет проживал на территории страны без документов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
53-летний мужчина проживал в Атырау с 2015 года без документов.
Это выяснилось участковыми инспекторами Управления полиции города в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок".
"По данному факту иностранный гражданин был помещен в приемник-распределитель Управления полиции города.
В настоящее время в отношении иностранца сотрудники миграционной полиции собрали соответствующие документы и направили в суд для принятия законного решения", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о жителе Костанайской области, который 29 лет прожил без документов, которые он не смог долгое время восстановить.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993217-inostranets-7-let-zhil-bez-dokumentov-v-atyrau/