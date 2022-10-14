Работника автомойки заподозрили в краже денег из бардачка клиента в Шымкенте

Бардачок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте в Управление полиции Аль-Фарабийского района с заявлением о краже обратился местный житель. По его словам, деньги из бардачка автомобиля были украдены на автомойке, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Со слов мужчины, после чистки своей машины на одной из автомоек он обнаружил пропажу денег в сумме 100 долларов (чуть более 47 600 тенге) из бардачка авто.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 188 УК "Кража".

Как сообщили в полиции, в ходе розыскных мероприятий оперативники проверили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. В результате стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 20-летний работник автомойки. Молодой человек вину признал. Проводятся следственные действия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992662-rabotnika-avtomoyki-zapodozrili-v-krazhe-deneg-iz-bardachka-klienta-v-shymkente/