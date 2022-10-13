Дорогой смартфон отобрали у подростка в Астане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане у подростка отобрали смартфон марки iPhone13. Стражам порядка удалось по "горячим следам" задержать двух подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

По данным полиции Астаны, двое мужчин попросили у подростка сотовый телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, они, предположительно, стали запугивать несовершеннолетнего и отобрали у него смартфон iPhone13.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района "Сарыарка" по "горячим следам" задержаны оба подозреваемых. Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу. Проводится досудебное расследование по статье "Грабеж", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Ранее полицейские Астаны задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обманом отобрал смартфон у подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992542-dorogoy-smartfon-otobrali-u-podrostka-v-astane/