Находившегося в международном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданина России, который находился в международном розыске, задержали транспортные полицейские в воздушной гавани Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Как отметили в ведомстве, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022" сотрудниками транспортной полиции к административной ответственности привлечены 38 иностранцев за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан.

Подчеркивается, что за злостное нарушение миграционного законодательства постановлением судов за пределы страны выдворены 6 иностранцев.

Кроме того, привлечены к административной ответственности 8 граждан РК. Их привлекли за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания, отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

Он также рассказал о поимке мужчины, который находился в розыске.

Айтуганов сообщил, что сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно с пограничной службы КНБ РК в зале международных вылетов аэропорта был установлен и задержан 62-летний мужчина, находящийся в межгосударственном розыске.

Уточняется, что гражданин Российской Федерации разыскивался за совершение мошенничества.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992293-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-rossiyanina-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/