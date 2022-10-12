Находившегося в международном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы
Опубликовано:
Гражданина России, который находился в международном розыске, задержали транспортные полицейские в воздушной гавани Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
Как отметили в ведомстве, за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2022" сотрудниками транспортной полиции к административной ответственности привлечены 38 иностранцев за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан.
Подчеркивается, что за злостное нарушение миграционного законодательства постановлением судов за пределы страны выдворены 6 иностранцев.
Кроме того, привлечены к административной ответственности 8 граждан РК. Их привлекли за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания, отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.
Он также рассказал о поимке мужчины, который находился в розыске.
Айтуганов сообщил, что сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно с пограничной службы КНБ РК в зале международных вылетов аэропорта был установлен и задержан 62-летний мужчина, находящийся в межгосударственном розыске.
Уточняется, что гражданин Российской Федерации разыскивался за совершение мошенничества.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992293-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-rossiyanina-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/