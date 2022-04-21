Смартфон обманом отобрали у подростка в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обманом отобрал смартфон у подростка, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

18 апреля примерно в 20:55 в дежурную часть ОП района "Сарыарка" с заявлением обратился житель столицы.

Заявитель рассказал, что утром его сын шел в школу, и возле дома по улице Белякова неизвестный мужчина обманом забрал у него смартфон.

Полицейские выяснили, что мошенник, злоупотребляя доверием 16-летнего подростка, завладел смартфоном марки Vivo V21е стоимостью 180 тысяч тенге, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре стражи порядка нашли и задержали 31-летнего подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим ранее.

По данному факту ведется расследование по части 1 статьи 190 УК РК ("Мошенничество"). Вещественное доказательство изъято.

Полиция проверяет причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966153-smartfon-obmanom-otobrali-u-podrostka-v-nur-sultane/