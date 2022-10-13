Астанчанина на арендованном авто задержали во время спецоперации

Автомобильный руль. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Астаны в ходе проведения спецоперации задержала таксиста, который подозревается в сбыте наркотиков на арендованном автомобиле, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по улице Капал за сбыт наркотиков задержан 20-летний водитель такси автомашины Lada Granta", – говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, молодой человек арендовал автомобиль для частного извоза и, предположительно, занимался сбытом запрещенных предметов. В ходе обыска в салоне под водительским сиденьем обнаружено 35 полиэтиленовых пакета с наркотиками "каннабисной группы" общим весом около 200 грамм.

Пресс-служба ДП Астаны также сообщила, что в столице по проспекту Тауелсиздик полицейскими был задержан 29-летний водитель автомашины Toyota Brevis. При осмотре автотранспортного средства в салоне машины и под поликом в багажнике обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическим средством "Мефедрон" весом 190 грамм.

"При проведении спецоперации полицейскими изъято более 1000 разовых доз наркотиков. Задержанные дали признательные показания. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС ДП. Кроме того, устанавливаются другие участники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992539-astanchanina-na-arendovannom-avto-zaderzhali-vo-vremya-spetsoperatsii/