Иллюстративное фото: Pexels

Биткоинами расплачивались с закладчиком торговцы наркотиками в Алматы. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Дидара Аханова, на сегодняшний день одной из глобальных проблем являются синтетические наркотики и лаборатории по их изготовлению. Такая лаборатория была оборудована в Наурызбайском районе, где шестеро молодых людей в возрасте 20-23 лет сняли дом, где и производили наркотики.

"При обыске помещения изъяты химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, а также готовое к реализации синтетическое наркотическое вещество общим весом 4,6 кг, а также мефедрон в объеме 312 грамм и 15 литров толуола", - говорит полицейский.

По его словам, сумма за реализацию этого товара при реализации составила бы 150 миллионов тенге.

"Вместе с тем одной из актуальных проблем остается тенденция распространения синтетических наркотиков через интернет с использованием электронных платежей. В марте этого года, например, был задержан 19-летний студент, у которого изъят сверток с надписью "меф", внутри которого находились 25 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом.

Задержанный рассказал, что с февраля работает закладчиком в Telegram-чате, делая закладки на территории города. В день молодой человек делал 20-25 закладок. А за каждый клад он получал порядка 1200 тенге. Оплата проходила биткоинами", - рассказал Дидар Аханов.

Всего с начала года задержаны 28 закладчиков, говорит замначальника ДП. Кроме того, проведено 123 антинаркотических профилактических мероприятий, которые охватили более 18 тысяч человек. Мероприятия проводятся в учебных заведениях города в виде семинаров и круглых столов.

Ведется работа и по закрашиваю рекламы наркотиков. Аханов сообщил, что в городе были закрашены 4752 граффити с информацией о распространении наркотиков и выявлено 7 фактов рекламы наркотических средств. Еще 489 сайтов, занимающихся распространением и рекламой наркотиков в Алматы, были заблокированы.

Однако в полиции отмечают, что количество лиц, состоящих на учете в наркодиспансере, снижается - 1 170 человек в этом году против 1 328 человек в прошлом году. Из них от наркомании лечатся шесть несовершеннолетних и 165 женщин.

"С января по июль в Алматы выявлено 340 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято более 217 наркотических средств", - заключил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984832-bitkoinami-rasplachivalis-s-zakladchikom-torgovtsy-narkotikami-v-almaty/