Предполагаемых воров-гастролеров задержали в Павлодаре (видео)

Один из подозреваемых в совершении краж в Павлодаре. Кадр из видео: Polisia.kz

Павлодарские полицейские задержали нескольких мужчин, которых подозревают в серийных кражах. Об этом сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в первом случае в Павлодаре был задержан подозреваемый в краже 170 тысяч тенге и 90 тысяч российских рублей (более 700 тыс. тенге по текущему курсу). Отмечается, что мужчина является жителем ВКО.

Во втором случае полицейские Павлодара и Астаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей Семея и одного жителя Жамбылской области. Их подозревают в совершении серийных карманных краж в общественном транспорте.

Все они – квалифицированные карманники, состоящие на учете как "воры-гастролеры", подчеркнули в полиции.

"По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. Проводится проверка причастности подозреваемых лиц к другим аналогичным преступлениям", - сообщил старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Алкамбек Айбек.

Ранее мы писали о павлодарце, которого заподозрили в краже шоколадных яиц "Киндер-сюрприз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991617-predpolagaemyh-vorov-gastrolerov-zaderzhali-v-pavlodare-video/