Жителей Тараза, призывавших к массовым беспорядкам в январе, осудили

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Двоих жителей Тараза приговорили к двум годам ограничения свободы за призыв к массовым беспорядкам, произошедшим в январе, передает официальный сайт Жамбылского областного суда.

Судом установлено, что подсудимые участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества и неподчинению законным требованиям властей.

Происходило это в период с 4 по 5 января.

"При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающим – совершение преступления в условиях чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Подсудимых приговорили к двум годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в августе изобличили полицейских в Талдыкоргане, применявших пытки к гражданам во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992442-zhiteley-taraza-prizyvavshih-k-massovym-besporyadkam-v-yanvare-osudili/