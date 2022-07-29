Алкоголь в антисанитарии незаконно изготавливали в Усть-Каменогорске

Бутылки с поддельным алкоголем. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Усть-Каменогорске была пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению суррогатного алкоголя. Более 16 тысяч готовых бутылок изъяли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

Отмечается, что цеха по изготовлению алкоголя были развернуты в производственных базах.

"Работники производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов-изготовителей вино-водочной продукции", – говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, в ходе обысков двух цехов было изъято более 16 тыс. бутылок поддельной алкогольной продукции различных марок, которые были готовы к реализации. Кроме того, стражи порядка обнаружили 715 литров спирта и свыше 15 тыс. поддельных акцизных марок.

"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности", – добавили представители агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980889-alkogol-v-antisanitarii-nezakonno-izgotavlivali-v-ust-kamenogorske/