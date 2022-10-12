Шымкентца осудили за подделку стиральных порошков известных брендов

Поддельные товары. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте 50-летнего мужчину осудили за подделку стиральных порошков известных брендов. По данным департамента юстиции, у жителя города в мастерской нашли весы, железосварочное оборудование и больше восьми тысяч пустых упаковок, передает Otyrar.kz.

"По постановлению суда, совместно с судоисполнителями департамента юстиции и департаментом экономических расследований было уничтожено: контрафактные порошки Ariel, Mif, Tide, около 1,5 тысячи готовых поддельных изделий, 8 тысяч пустых упаковок и 51 штук дешевых порошков, таких как Barf и Push. 50-летний житель Каратауского района Шымкента продавал эти поддельные порошки на рынке "Акбар". На суде его признали виновным и он сам полностью признался", – рассказал Мейрам Мухтаров, руководитель отдела департамента юстиции города Шымкента.

В департаменте юстиции сообщили, что дизайном поддельных упаковок занимался отдельный человек, которого злоумышленник нашел через популярный сайт.

"Он создавал упаковки точь-в-точь с оригиналом, однако, подделку можно было отличить по цвету, цвет фейкового товара был намного темнее. Его еще не нашли", – добавил Мухтаров.

По данным ведомства, поддельщик стиральных порошков причинил дистрибьюторской компании ущерб в размере больше 10 млн тенге. Все потери были полностью компенсированы обвиняемым.

Ранее сотрудники дорожной полиции в Восточно-Казахстанской области выявили попытку перевозки 90 литров незаконного алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992237-shymkenttsa-osudili-za-poddelku-stiralnyh-poroshkov-izvestnyh-brendov/